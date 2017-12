Futebol argentino ainda corre risco Este será um fim de semana decisivo no futebol argentino. A violência das últimas rodadas colocou em estado de alerta as autoridades do país. O Ministro do Interior, Rodolfo Gabrielli, afirmou que o Torneio Clausura (Campeonato Argentino) pode ser suspenso se os atos de violência continuarem. Juan Alvarez, secretário de segurança do Interior, tem a mesma opinião: "Se a violência continuar, não há motivo para o campeonato prosseguir." Leia mais no Jornal da Tarde