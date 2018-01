Futebol argentino aposta nos veteranos Sem dinheiro para segurar os jovens jogadores que mostram talento, os clubes argentinos resolveram apostar na volta de veteranos em fim de carreira que estavam longe do país para o Torneo Clausura, que começa nesta sexta-feira, com três partidas. Jogadores como Simeone, Chamot, Esnaider e Gancedo são algumas das atrações da competição, que não terá os talentosos Carlitos Tevez (vendido pelo Boca ao Corinthians) e Maxi Lopez, que o Barcelona tirou do River Plate. A volta de Simeone ao futebol argentino tem um componente sentimental. Aos 34 anos, depois de 14 temporadas na Europa (Pisa, Sevilla, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Lazio e novamente Atlético), ele finalmente realizará o sonho de vestir a camisa do Racing, seu time do coração. "Meu pai começou a me levar ao estádio para ver o Racing jogar quando eu tinha oito anos. Fiquei muito tempo longe da Argentina, mas nunca deixei de torcer pelo Racing", revelou o volante. Simeone é o jogador que atuou mais vezes pela seleção argentina: foram 106 partidas, 11 gols marcados e três Mundiais disputados - 1994, 1998 e 2002. O único time em que jogou na Argentina foi o Vélez Sarsfield. O zagueiro Chamot, de 35 anos, é outro que passou muito tempo longe de casa. Foram 15 anos na Europa, e o retorno foi para o clube que o revelou: o Rosário Central. Fernando Cáceres, um zagueiro de 36 anos, jogou 11 anos na Europa. Agora, vai jogar até dezembro pelo Independiente, que será dirigido pela terceira vez pelo veterano César Luís Menotti - campeão do mundo com a Argentina em 1978. "Vivi coisas muito boas na Europa, mas é ótimo estar de volta." O atacante Esnaider, de 31 anos, retorna depois de 13 anos na Europa, período em que vestiu camisas importantes como as de Real Madrid, Juventus e Atlético de Madrid. Revelado pelo Ferrocarril Oeste, ele defenderá o campeão Newell?s Old Boys - que no campeonato passado teve como destaque o veterano Ariel Ortega. O meia Leonel Gancedo, de 34 anos, deixou o River Plate em 2001 e passou quatro temporadas sem brilho no Osasuna. Como não recebeu oferta de um time melhor no país, assinou com o modesto Huracán de Tres Arroyos. A novidade entre os treinadores é a estéia do ex-atacante Pizzi - que chegou a jogar no Barcelona com Ronaldo. Ele vai comandar o Colón de Santa Fé. Como de hábito, Boca e River partem como favoritos. O Boca quer o título para celebrar o seu centenário e terá como lateral-direito o ex-palmeirense Baiano. O River contratou o atacante Ernesto "Tecla" Farias - que era goleador no Estudiantes de La Plata e não foi bem em sua experiência no Palermo - e o lateral uruguaio Carlos Diogo, que era do Peñarol.