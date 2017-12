Futebol argentino: drama dos seqüestros Uma vez a cada mês e meio um jogador de futebol - ou um parente seu - é seqüestrado na Argentina. A estatística é do Centro de Estudos Nueva Mayoría, que também afirma que os jogadores argentinos, que costumam circular pelas ruas das cidades deste país sem guarda-costas, transformaram-se em uma fonte de lucros fácil para os seqüestradores. Por este motivo, vários atletas pensam emigrar do país, levando com eles suas famílias. Os que ficam, geralmente não pensam em aumentar sua segurança, mas sim, levar uma vida mais austera. Desta forma, cada vez é mais freqüente que os jogadores vendam seus carros de luxo para passar a automóveis velhos e usados. No caso do jogador Darío Alaniz, do Belgrano de Córdoba, a saída foi mais radical: vendeu seu carro e atualmente só se desloca em ônibus. A pesquisa indica que desde janeiro de 2002, do total dos seqüestros analisados, 80% referem-se a jogadores e seus parentes. Os 20% restantes envolvem técnicos ou diretores dos times. Do total de casos, 75% dos seqüestros foram concretizados, enquanto que 25% ficaram só na tentativa. A onda de seqüestros assola a Argentina desde 2002, quando o país mergulhou na pior crise financeira, social e econômica da História. Com a disparada da pobreza e a ruína de centenas de milhares de famílias que passaram da classe média para a classe baixa em poucos meses, a criminalidade entrou em uma escalada sem precedentes. A indústria do seqüestro foi vista como uma saída lucrativa e com grandes chances de sucesso, diante da baixa segurança das pessoas famosas na Argentina. O caso mais famoso nos últimos tempos foi o o seqüestro de Christian Riquelme, irmão do jogador Juan Román Riquelme, ex-jogador do Barcelona e do Boca Juniors, atualmente no espanhol Villarreal, pelo qual pediram US$ 300 mil. Outro caso, famoso pela longa duração, foi o de Luis Traverso, pai do jogador Cristian Traverso, atualmente no Puebla, do México. Neste caso, os seqüestradores exigiam US$ 500 mil. Outro caso de seqüestro de parentes foi o de Leonardo Astrada, pai de Rubén Astrada, liberado após longas negociações. Além deles também foi seqüestrado o pai dos irmãos Gabriel e Diego Milito, respectivamente jogando no Real Madrid e no Racing Club. Neste caso, os dois irmãos pagaram US$ 33 mil por seu pai. Carolina, irmã dos irmãos gêmos Guillermo e Gustavo Barros Schelotto (Boca Juniors e Rosario Central, respectivamente) foi alvo de uma tentativa de seqüestro que fracassou. Também foram notórios os seqüestros de parentes empresários vinculados ao setor, como o caso de Florencia Macri, irmã do presidente do Boca Juniors, o milionário Maurício Macri. A meados deste ano o jogador Matías Almeyda (ex-River e ex-Inter de Milão), da seleção argentina, anunciou que havia mudado de idéia sobre voltar a se instalar na Argentina. Assustado com ameças de seqüestros a seus parentes, cancelou seu contrato com o time do Independiente. Almeyda disse que permaneceria na Europa. Além disso, anunciou que seus pais deixariam o país para estar em território "seguro" no Velho Continente. Mas, alguns parentes de jogadores já consideram que a onda de seqüestros começa a ser algo "normal". Esse é o caso de Carlos Ladino, pai do jogador Santiago Ladino, do time Vélez Sarsfield, ao comentar o seqüestro de seu filho, que durou pouco mais de duas horas. "Foi algo mínimo...algo costumeiro atualmente na Argentina", explicou.