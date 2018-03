Futebol: Brasil quer o mundial feminino O Brasil está entre os cinco países interessados em sediar o Mundial Feminino de Futebol, que foi retirado da China em conseqüência da epidemia de pneumonia asiática. Segundo anúncio feito nesta quinta-feira pela Fifa, há três candidaturas oficiais - Estados Unidos, Austrália e Itália - e duas extra-oficias: Suécia e Brasil. Segundo o porta-voz da Fifa, Nicolas Maingot, explicou hoje que a escolha será feita ainda este mês. Os Estados Unidos estão em vantagem. No início da semana, uma delegação americana esteve em Zurique e apresentou um projeto detalhado, inclusive com as cidades definidas em um pequeno raio e que poderiam acolher 16 equipes. Além disso, têm experiência. Os EUA organizaram o mundial feminino de 99.