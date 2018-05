Futebol brasileiro ajudou The Strongest após desastre aéreo

Uma tragédia aérea com 74 mortos iniciou a longa ligação do The Strongest com o futebol brasileiro, ainda em 1969. A equipe boliviana, adversária do São Paulo nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, contou com a ajuda do Brasil para se reerguer e voltar a ser uma das potências no futebol local. O poderio faz o clube disputar a competição pela 22ª vez, a nona seguida como adversário de times brasileiros na fase de grupos.

A equipe tem como destaque atual um jogador conhecido do futebol brasileiro. O atacante Pablo Escobar, de 36 anos, passou por times como Ipatinga, Santo André e Ponte Preta. Além dele, o volante Alejandro Chumacero, ex-Sport, compõe o grupo dirigido pelo técnico Mauricio Soria, ex-goleiro da seleção boliviana.

The Strongest ainda depende dos gols de Escobar, de 36 anos

O clube foi fundado em 1908 e meses depois, ajustou o nome com o que foi batizado anteriormente. O Strong Football Club passou a se chamar The Strongest, cujo significado em inglês é "O Mais Forte". Anos depois um episódio trágico fez com que a torcida e os demais integrantes da equipe passassem a ter ainda mais orgulho para repetir o superlativo que identifica a equipe.

Em setembro de 1969 a delegação do The Strongest voltava de um torneio de Santa Cruz de la Sierra. Nos arredores de La Paz o avião que transportava o time sumiu dos radares e caiu na localidade de Viloco. Os 74 passageiros morreram. A lista de falecidos incluía cerca de 20 membros do clube, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes.

Os mortos ficaram conhecidos como "Os Mártires de Viloco" e causaram comoção no futebol internacional. Entidades como Conmebol e Fifa ajudaram o clube a se reorganizar, com doações. Do Brasil, veio outro exemplo de solidariedade. O então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, João Havelange, organizou um clássico entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. Toda a renda de bilheteria foi destinada ao The Strongest.

Outros auxílios vieram da Argentina e até do próprio rival de La Paz. O Boca Juniors cedeu dois jogadores para que o clube começasse a remontar o elenco. O Bolívar também repassou atletas ao The Strongest, que já em 1970 voltou a comemorar títulos, com a conquista da Liga de La Paz, em 1970.