Futebol brasileiro influencia os mexicanos "Prazer, Jair." "Prazer, Rivelino." Os nomes Jair, Rivelino, Edson, Clodoaldo não têm nenhuma relação com os povos de língua espanhola, mas quem for a Guadalajara encontrará inúmeros Jair, Rivelino... Tudo por causa da influência da Copa de 1970, na qual o Brasil passou a maior parte do tempo na cidade que nesta quarta-feira será sede do amistoso contra o México. Torcedores, que na época tinham 20 ou 30 anos e viram o show do time dirigido por Zagallo e comandado por Pelé, resolveram homenagear os ídolos dando os nomes a seus filhos. Jair era um dos muitos jovens mexicanos que, nesta terça-feira, buscavam autógrafos de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia. "Não vi a seleção de 70 jogar, mas admiro muito o futebol brasileiro." A loucura do povo mexicano pelos jogadores do Brasil parece não ter limite. Dezenas de pessoas entram freqüentemente no hotel em que a delegação está hospedada para fotografar e pedir autógrafos. Desde cedo até o fim da noite. A segurança do local teve de ser reforçada e a entrada de torcedores acabou ficando restrita. Crianças, jovens, idosos. Gente de todas as idades aparece no hotel. Um senhor, que dizia ter 80 anos, chegou ao local com uma folha de papel autografada por Rivelino, Pelé, Gérson, entre outros ídolos de 70, e exibia a quem quisesse ver. Contou que assistiu a todos os jogos do Brasil realizados em Guadalajara naquele ano. O último amistoso entre as duas seleções ocorreu em março de 2001, quando o técnico do Brasil era Emerson Leão. Terminou empatado por 3 a 3 e Romário foi o destaque, com dois gols no fim, que garantiram a igualdade. Na ocasião, após a partida, ao tentar entrar no hotel em que estavam os brasileiros, um grupo de torcedores quebrou um enorme portão de vidro. Não houve feridos.