Futebol brasileiro: só fiasco em 2001 O ano ainda não terminou, mas é para ser esquecido rapidinho. Sobretudo quando se trata de seleções brasileiras de futebol, 2001 se mostra um fiasco. O time principal deu vexame na Copa das Confederações e na Copa América, além de estar capenga nas Eliminatórias para a Copa de 2002. A equipe Sub-20 foi despachada por Gana nas quartas-de-final no Mundial da Argentina. E a garotada do Sub-17 dobrou-se diante da França, domingo, em Trinidad e Tobago, também nas quartas-de-final do campeonato mundial. Leia mais no Estadão