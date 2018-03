Futebol: calendário comprometido A próxima temporada do futebol brasileiro promete um enrosco de campeonatos. Faltarão datas para oito competições do calendário nacional e sul-americano. O torcedor pode preparar a bandeira ? ou, melhor, a poltrona ? na tentativa de acompanhar as Eliminatórias da Copa de 2006, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Panamericana, Copa do Brasil, Estaduais, Regionais e Copa dos Campeões. Leia mais no Jornal da Tarde