Futebol carioca destaca 'moral elevada' após Brasileirão

Há muito tempo o torcedor carioca não tinha um final de ano tão positivo. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Grêmio e encerrou um jejum de 17 anos sem títulos nacionais.

O Vasco levou a Série B e retornou à elite. O Fluminense, apesar de ter levado o vice da Sul-Americana, conseguiu um "milagre" ao escapar da queda para a segundona. O Botafogo também se manteve na elite.

"É um título que dá muita moral para o futebol carioca", afirma o atacante Adriano. "Foi um fim de ano bom. Fiquei feliz pelo fato de o Fluminense ter conseguido se manter na elite. É bom para o futebol do Rio."

No Maracanã, após a conquista do título, o governo carioca aproveitou para fazer propaganda e parabenizar "o sucesso dos clubes do Rio dentro do Brasileirão."

O título do Flamengo deve valorizar a disputa do Campeonato Carioca de 2009 - o torneio começa em janeiro.