Futebol chileno permanece em greve Jogadores e técnicos do Chile decidiram nesta sexta-feira continuar a greve que já dura 18 dias. Para impedir que pelo terceiro fim de semana seguido não se realize a rodada do Campeonato Nacional, os dirigentes convocaram atletas juvenis para tentar fazer os jogos. Os clubes começaram a demitir técnicos e jogadores, como ocorreu no Santiago Wanderers, campeão da temporada passada. São oito os pontos das reivindicações dos atletas e treinadores.