Futebol: código deve vigorar em 2003 José Luis Portella, secretário-executivo do Ministério do Esporte e Turismo, acredita que o Código de Defesa do Torcedor esteja em uso já a partir de maio do ano que vem. ?O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou o projeto para a Câmara nesta terça-feira e o projeto deve ser votado ainda este ano. No ano que vem, chega ao Senado e acredito que até maio ele já seja Lei, conta Portella. Leia mais no Jornal da Tarde