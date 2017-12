Futebol comemora seus 110 anos no Brasil Na reedição do primeiro jogo oficial de futebol do Brasil, deu empate. Ao contrário do que havia acontecido em 14 de abril de 1895, com a vitória de 4 a 2 da São Paulo Railway sobre a Gás Company, o resultado da partida deste sábado, no São Paulo Athletic Club, foi um diplomático 2 a 2. Bem ao estilo inglês. Por volta das 9h30, começou o jogo entre os funcionários da Comgás (sucessora da Gás Company) e os associados do SPAC ? já que a São Paulo Railway não existe mais. Os times entraram em campo ao som das gaitas-de-fole escocesas e predominou o fair-play. O sol, porém, foi impiedoso. Bem diferente das terras da rainha. ?Senti o peso do uniforme?, revelou o engenheiro Ney Constantini, de 58 anos. Ele se referia à honra de vestir a camisa da S.P.R, mas também ao estilo diferente da indumentária que usou: camisas de mangas compridas, calções longos e meias listradas até o joelho. ?Acho que, para aquele tempo, o modelo era adequado. São Paulo ainda era a Terra da Garoa?, ponderou Ney, suando em bicas. Quem saiu do protocolo foi o neto de Charles Miller, o homem que organizou a partida de 1895. Carlos Rugde Miller Junior, designado para dar o pontapé inicial do jogo, não estava no SPAC quando o juiz começou o jogo. ?Disseram que começaria às 10 horas?, explicou-se, para depois brincar. ?Nesse caso, não funcionou a pontualidade britânica.? Carlos, no entanto, não ficou sem ter o gostinho de tocar na bola. No intervalo, vestiu a camisa 17 do time da São Paulo Railway e deu o ?chute inicial??. Depois se animou, fez embaixadas e trocou passes com outros jogadores.