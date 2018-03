Futebol de Areia: 3 seleções garantem vaga As seleções da Argentina, Espanha e Itália se classificaram nesta segunda-feira para as quartas-de-final do 10º Campeonato Mundial de Futebol de Areia, que está sendo realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O time argentino avançou no torneio ao derrotar os Estados Unidos por 4 a 2. Com esse resultado, a Espanha também se classificou. As duas equipes decidem nesta terça-feira a liderança do Grupo D. Já os italianos, que haviam derrotado os franceses na estréia, fecharam sua participação no grupo B com uma vitória por 2 a 1 nos pênaltis sobre o Peru, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.