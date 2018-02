Futebol de Areia: Brasil bate Argentina As seleções do Brasil e Uruguai vão fazer a final das eliminatórias do I Mundial de Futebol de Areia, que estão sendo disputadas nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nos jogos deste sábado, o Brasil, que vinha de uma goleada recorde de 23 a 3 sobre o México, teve mais dificuldade do que esperava e venceu a Argentina por apenas 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Benjamin e Junior Negão. O Uruguai conseguiu sua vaga na final com mais facilidade. Na abertura da rodada, goleou os Estados Unidos por 5 a 1, gols de Sebastián Castro (3), Martín Días e Jorge Sena. Francis descontou para os EUA. As quatro equipes, no entanto, estão garantidas no Mundial, já que o Brasil se classificou para as semifinais e haviam três vagas em disputa para o continente. A final entre Brasil e Uruguai está marcada para as 10h30 deste domingo.