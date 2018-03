Futebol de areia: dois jogos definidos Dois confrontos das quartas-de-final da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa, foram conhecidos na tarde desta terça-feira, na arena montada na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. São eles: Portugal x Ucrânia e Uruguai x Japão. Portugal confirmou seu favoritismo ao golear os Estados Unidos por 9 a 3, terminando em primeiro lugar no grupo B, com 6 pontos. A seleção portuguesa, que mantém 100% de aproveitamento no torneio, vai enfrentar a Ucrânia, segunda colocada da chave C. Os portugueses não tiveram muitas dificuldades para vencer os norte-americanos. Desde o início da partida, comandaram o placar e em nenhum momento foram ameaçados pelo adversário. O artilheiro da partida foi Madjer, que fez 3 gols para Portugal. Já os ucranianos ficaram com a segunda colocação no grupo C por terem sido derrotados pelo Uruguai, por 5 a 4, no segundo confronto desta terça-feira. E, por ter terminado na liderança dessa chave, o Uruguai conquistou o direito de enfrentar o Japão, que ficou em segundo lugar no grupo B. As partidas da quarta-de-final serão disputadas na quinta-feira, a partir das 16 horas. As semifinais acontecem no sábado e a final está programada para o domingo.