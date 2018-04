Futebol de modelos: maus tratos à bola O público sofreu bem menos do que a bola no jogo preliminar à partida entre Brasil e Bolívia, neste domingo, no Morumbi. De um lado, as garotas da Playboy, de branco e preto; do outro, as modelos da agência Mega Models, de short laranja e números impossíveis de ser identificados. Entre as 22 jogadoras, um pacto de disputar em campo algo que pelo menos se parecesse com futebol. Não foram muito felizes, mas, enfim, o que vale é a intenção. Uma hora e quinze minutos antes da partida que realmente interessava, foi dada a saída no amistoso feminino, válido como parte da promoção da campanha Natal dos Sonhos. No primeiro lance, 10, 12 jogadoras atrás da bola ao mesmo tempo. Elas andavam sempre em grupo, foi assim por todo o jogo. Chutes de canela, jogadoras pisando na bola e tropeçando, risos da platéia. Dois minutos corridos, uma atacante da Playboy (poderia ser Sabrina Sato, mas se fosse outra, ninguém saberia dizer) arranca do meio-de-campo, passa por uma, avança e cansa. Nem se dá ao trabalho de dividir com a zagueira. Aos 5, a defensora (pelo menos ela estava na zaga) da Playboy deu um chutão, meio de canela meio com o peito do pé - os braços da garota se mexeram bem mais do que as pernas. A bola atravessou o campo, uma adversária cabeceou para trás e deixou, sozinha, na cara do gol, a atacante Sabrina. Aliás, por que a juíza não marcou impedimento? E por que, poucos minutos depois, uma menina que não era a goleira pôs nitidamente a mão na bola e ficou por isso mesmo? No lance narrado acima, mesmo sozinha, Sabrina pegou a bola (baixou nela esta hora a inspiração de um craque), olhou para os dois lados e, na hora de concluir, furou. Quem não faz, toma. Aos 8, gol da agência Mega. Depois de uma confusão na área (pleonasmo neste jogo), alguém chutou e a bola entrou. O locutor da partida também não tinha a menor idéia de quem teria sido a artilheira. Na dúvida, pode-se dizer que Maryeva Oliveira e Fernanda Paes Leme deram sua contribuição na jogada, até porque quase todas participaram dela. O primeiro tempo durou menos de 15 minutos. O segundo, nem 10. A segunda etapa foi pior tecnicamente que a primeira, mas tão divertida quanto. Ninguém esperava futebol de verdade, mas ainda assim ficaram algumas dúvidas. Por exemplo: Numa das poucas oportunidades de empatar a partida, qual teria sido a motivação da atacante da Playboy para marcar insistentemente a zagueira do outro time, chegou a segurar a adversária? Numa inversão total de tarefas, quem deveria tentar o gol, marcava, quem deveria conter a atacante, fugia. No finzinho do jogo, bola na área da Mega Models, e a juiz, sem ter acontecido nada (ninguém nem conseguia acertar a bola), marcou pênalti. Tudo pelo empate, compreensível. Pena que a jogadora da Playboy acertou de forma inédita a bola (dois dedos) e desperdiçou a penalidade. Ficou nisso. E se atletas nada bonitos da seleção brasileira posam de modelos, por que elas não podiam jogar futebol?