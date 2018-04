Futebol de países vizinhos é garimpo para grandes do Brasil

Contratar jogadores dos países vizinhos da América do Sul é um hábito que os clubes brasileiros da primeira divisão criaram há algumas temporadas - a reboque do fortalecimento da economia, ao mesmo tempo que o dinheiro nos cofres dos clubes europeus, de maneira geral, encolheu - e que vem crescendo ano a ano. Neste Campeonato Brasileiro, por exemplo, há pelo menos 35 estrangeiros. E os clubes já falam em manter a política, e até mesmo estendê-la, para a temporada de 2012.

Argentinos e uruguaios "dominam’’, mas paraguaios, chilenos e colombianos ganham cada vez mais espaço. Há casos de jogadores estrangeiros que conhecem o futebol brasileiro faz tempo, como o hoje botafoguense Sebastian Abreu, que em 1998 passou alguns meses no Grêmio. Mas se tornou ídolo a partir do início de 2010, quando chegou ao Botafogo depois de rodar o mundo e rapidamente caiu nas graças da torcida com seus gols, raça e ousadia.

Outros, porém, acabar de chegar. O Fluminense, por exemplo, trouxe em julho dois estrangeiros: os argentinos Martinuccio, destaque do Peñarol uruguaio na Libertadores, e Lanzini, de apenas 18 anos, revelação do River Plate que o Tricolor carioca prepara para, se não se tornar o substituto de Conca (transferido para o futebol chinês), pelo menos tornar-se um jogador de primeiro nível.

O São Paulo também recorreu ao mercado sul-americano ao procurar se reforçar recentemente. Foi ao Paraguai buscar o lateral-direito Piris e também trouxe o argentino Cañete.

A exemplo do que ocorre com os dois jogadores do Fluminense, a dupla são-paulina ainda não "desencantou’’ - Cañete, inclusive, sofreu séria contusão de joelho, teve se passar por cirurgia e só volta aos campos no ano que vem. No caso dos dois clubes, considera-se que o período de adaptação ainda não foi vencido totalmente pelos "gringos’’.

Essa etapa já foi superada por dois meias que habitam há tempos o futebol brasileiro. No Internacional, o argentino D’Alessandro é o cérebro do time, mesmo com as encrencas que às vezes arranja com treinadores e torcedores. No Cruzeiro, Montillo dita as regras. Mesmo quando está em má fase, não deixa de ser o principal jogador da equipe.

O Inter, aliás, é o clube brasileiro que mais tem recorrido a jogadores estrangeiros, preferencialmente argentinos. Nos últimos tempos, passaram (ou estão) no Beira-Rio, além de D’Alessandro, Guiñazú, Cavenaghi, Bolatti e Sorondo (paraguaio).

O Cruzeiro também tem demonstrado uma "quedinha’’ pelos gringos. Atualmente, além de Motillo, o clube celeste tem o zagueiro uruguaio Vitorino, e os atacantes Farias (argentino) e Ortigoza (paraguaio). Como no Brasil no máximo três estrangeiros podem ser escalados por um time em uma partida, sempre um deles fica de fora da lista de relacionados.

Os clubes paulistas, apesar do exemplo, do São Paulo, têm demonstrado menos ímpeto pelos estrangeiros. O Palmeiras tem o chileno Valdívia. Mas o meia foi recontratado do futebol árabe por um valor alto, o que foge da filosofia de contratar estrangeiros por serem, além de bons de bola, baratos. O Corinthians trouxe há alguns meses o meia peruano Jorge Ramirez, que teve uma boa estreia durante uma partida do Campeonato Paulista, mas depois não se firmou e atualmente só entra no time de maneira esporádica.

O Santos também é econômico em relação aos estrangeiros, mas recentemente trouxe o colombiano Renteria, indicado por Muricy Ramalho, que já o conhecia do Internacional.