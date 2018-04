Futebol de prata tem 7 desempregadas Das 11 titulares do Brasil na final olímpica de futebol feminino em Atenas, cinco jogadoras estão sem clube para seguir jogando após a Olimpíada. Do elenco de 19 atletas da campanha medalha de prata, as desempregadas são sete. Apenas duas, a atacante Formiga e a meia Elaine, lucraram com a performance olímpica e passarão a jogar na Europa. Formiga negociou contrato com o Malmöe, da Suécia. Elaine, por sua vez, vai para o Umea IK, também da Suécia, equipe campeã européia, onde já joga Marta, camisa 10 e principal estrela da seleção brasileira. Marta, por sinal, está bem cotada na Europa e recebeu até uma inusitada proposta para ir para o time masculino do Peruggia, da Itália. ?Recebi o convite, mas não sei se posso jogar no futebol masculino?, revelou, em Maceió, onde nesta quinta-feira recebeu homenagem pela conquista em Atenas. A situação de Marta, que tem apenas 18 anos, é uma exceção. As jogadoras brasileiras não têm muitas opções. No País, o esporte quase não existe e as poucas competições são inconstantes. Mesmo no exterior, os clubes são poucos e os contratos, geralmente, bastante curtos. A Suécia, que organizou uma liga mais forte e atraiu times grandes do masculino, já levou jogadoras brasileiras e pode levar ainda outras, mas os clubes mantêm cada uma por pouco tempo para evitar gastos altos com impostos e contratos de trabalho. Quatro outras titulares do Brasil começaram 2004 com contratos com equipes européias. Diante da possibilidade de brilhar na Olimpíada, no entanto, acabaram trocando os empregos pelo programa de seis meses de treinamento elaborado pelo técnico René Simões. A opção foi trocar uma liga curta e um ritmo de treino leve por uma preparação mais forte com a seleção brasileira. A escolha valeu a medalha de prata. E o desemprego. A goleira Andréia saiu do Puebla, da Espanha, e teve seu contrato rompido. A zagueira Tânia Maranhão, outro destaque da equipe brasileira em Atenas, viveu situação semelhante no também espanhol Rayo Vallecano. As outras duas são a meia Daniela Alves e a zagueira Juliana Cabral, que atuavam pelo sueco Kopparbeg. Todas ainda não tem clube. A experiente atacante Pretinha, de 29 anos, vinha atuando nos Estados Unidos desde 2001, mas, depois de uma cirurgia no joelho direito, ficou nove meses parada, perdeu o lugar no San Jose Cyberrays e agora engrossa a lista das que procuram time. As reservas Maycon a Roseli são as duas outras desempregadas do elenco vice-campeão olímpico. A lateral Maycon começou no Internacional de Porto Alegre e foi campeã brasileira no ano passado pelo Santa Izabel, de Minas Gerais, mas está sem clube desde o início da preparação para Atenas. Roseli já jogou no Japão e nos Estados Unidos, mas também sofre com os contratos curtos e, durante alguns períodos, chegou até a alternar os treinos do futebol de campo com torneios pelo time de futsal da Sabesp, de São Paulo. Entre as que estão empregadas, a situação também é instável. A zagueira Monica, do Araraquara, aguarda contatos de empresários europeus, mas, enquanto isso, segue a faculdade de Educação Física no interior de São Paulo, pensando no plano B de abandonar o futebol.