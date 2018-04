Manchester diz 'Obrigado Sir Alex' no último jogo do técnico

Com o Campeonato Inglês já decidido, o jogo entre West Bromwich e Manchester United na última rodada do torneio ganhou um tempero especial graças a aposentadoria de Sir Alex Ferguson. Será a oportunidade do clube que o abrigou durante 27 de seus 39 anos como treinador agradecer pelos serviços prestados que incluem 13 Campeonatos Ingleses, cinco Copas da Inglaterra, duas Copas dos Campeões da Europa, dois Mundiais de Clubes entre muitos outros.

"São quase 40 anos como técnico. Desde aquele dia no East Stirlingshire, com oito jogadores e nenhum goleiro, até agora, com seis goleiros e cerca de 100 jogadores", disse Ferguson em sua última entrevista coletiva.

Ele já disse adeus para os torcedores do Manchester na última rodada contra o Swansea, quando teve a honra de levantar o troféu de campeão inglês da temporada 2013. Idolatrado em Manchester, foi criado até mesmo uma música de despedida para ele.

O treinador de 71 anos de idade encerra sua carreira dando ao Manchester United seu 20.º título inglês de sua história (confirmado no dia 22 de abril, após a vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa). Em seu lugar vai assumir David Moyes, que deixou o Everton.

DESFALQUES

De todo elenco do Manchester, Chris Smalling, Nick Powell and Ashley Young são os únicos que ficam de fora da despedida devido a contusões . Sir Alex confirmou no time Anders Lindegaard, Phil Jones e Jonny Evans. Rio Ferdinand e Vidic ficam no banco. Rooney, que continua tratando de sua tranferência do clube, também não joga. Ferguson disse que o atacante não é mais problema dele.