Futebol do Chipre caminha para reunificação após longa separação A reunificação do futebol do Chipre deve se aproximar de uma conclusão na segunda-feira, quando a Associação Turca Cipriota de Futebol (CTFA, na sigla em inglês) irá se candidatar como membro da Associação Cipriota de Futebol (CFA), reconhecida pela Uefa, no sul cirpiota controlado pelos gregos.