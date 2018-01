Futebol do futuro ao alcance da mão Reunir de modo prático e organizado as experiências de especialistas em 41 áreas do conhecimento humano em uma cidade virtual, alimentada pelos projetos apresentados, debatidos e desenvolvidos por especialistas em sua universidade integrada por 24 institutos diferentes. Este sonho, que instigou a rotina de estudos e trabalhos do professor, escritor e pesquisador João Paulo Medina, uma das maiores autoridades em preparação física e organização desportiva do País, está perto de se transformar em realidade. Dentro de, no máximo, dois meses, Medina colocará na Internet o site ?Cidade do Futebol? (já com domínio registrado), que ele vem organizando com apoio de especialistas e profissionais do futebol há cerca de dois anos. Leia mais no Jornal da Tarde