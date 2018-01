Futebol do México está em alta Os jogadores brasileiros que se cuidem, pois vem por aí mais concorrência por um bom emprego nas equipes européias. Depois do vice-campeonato do Cruz Azul na Copa Libertadores da América e da classificação da seleção do México para a final da Copa América, os jogadores mexicanos começam a chamar a atenção de empresários e clubes do exterior. A boa campanha na Libertadores rendeu ao meia Palencia, do Cruz Azul, uma vaga no Espanyol, da Espanha. E outros jogadores mexicanos estão na mira dos europeus, uma vez que a temporada de contratações na Europa ainda não terminou. "A participação na Libertadores e na Copa América chamou a atenção para o futebol daqui", garante o lateral brasileiro Júlio César Pinheiro, do Cruz Azul. O jogador ressalta que os passes dos jogadores mexicanos são bem mais baratos do que os dos brasileiros e argentinos. "E a qualidade do futebol daqui é muito boa, só que os atletas são pouco conhecidos", garante. O lateral admite que o futebol mexicano tem problemas, mas são menores do que os do Brasil. "Aqui eles podem não pagar fortunas, mas os salários estão sempre em dia e é possível fazer um bom pé-de-meia." Surpresa - Pinheiro é um entusiasta do futebol mexicano. Confessa que, quando deixou os juniores do Guarani, de Campinas, para jogar no país, temeu por seu futuro profissional. "Foi uma surpresa. Aqui tive oportunidades e um retorno financeiro que dificilmente teria no Brasil", conta . Por esses motivos, o lateral tem uma certeza: a de que só deixará o México por uma proposta muito vantajosa. "E vai ser difícil. Por causa da lei do passe que vai entrar em vigor aqui eles estão renovando meu contrato por três anos." Sobre a crise do futebol brasileiro, o jogador tem algumas teorias. Pinheiro acha que parte dela é culpa da corrupção dos dirigentes. "E, em campo, os atletas daqui jogam com união e humildade, e isso está fazendo a diferença."