Futebol do Pan sofre dois cortes O técnico Valinhos, da seleção masculina de futebol sub-20, anunciou nesta segunda-feira os cortes do lateral-esquerdo Jean, do Atlético-PR, e Daniel Carvalho, do Internacional. Moreno, do Corinthians, e Marcelo Nicácio, do Bahia, foram convocados para as vagas, respectivamente. Daniel Carvalho sofreu contusão, sábado, diante do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Jean vai atuar pelo futebol holandês. A seleção brasileira está na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, e nesta terça-feira, dia 22, às 9h10, embarca para João Pessoa, Paraíba, onde treinará até o dia 29, data do embarque para a República Dominicana, onde disputará os Jogos Pan-Americanos. Marcelo Nicácio e Moreno se juntam à seleção na quinta-feira.