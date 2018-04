FUTEBOL-Dunga comandará seleção olímpica nos Jogos de Pequim Dunga, técnico da seleção brasileira de futebol, vai dirigir também a seleção olímpica em Pequim, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira. Segundo nota publicada no site da CBF (www.cbfnews.com.br), o capitão do tetra foi convidado pelo presidente da instituição, Ricardo Teixeira, por conta do rendimento do técnico na seleção principal e "pelo desejo e entusiasmo do treinador em participar do projeto olímpico". "O retrospecto dele é muito bom, com vitórias expressivas, e ainda a conquista da Copa América. Em pouco mais de um ano, o Dunga já mostrou um excelente trabalho", disse Teixeira, segundo a nota. Dunga teve apenas duas derrotas desde que assumiu o cargo, em agosto de 2006, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Alemanha. O Brasil nunca conquistou a medalha de ouro olímpica, obtida em 2004 pela rival Argentina. A seleção olímpica é composta por jogadores com menos de 23 anos --apenas três podem ser mais velhos. As Olimpíadas de Pequim serão disputadas em 2008. (Por Silvio Cascione)