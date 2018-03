Futebol é abordado por presidenciáveis O futebol foi um dos temas abordados pelos presidenciáveis Anthony Garotinho (PSB), Ciro Gomes (PPS) e José Serra (PSDB), durante o seminário "Esporte no Brasil no Quadriênio 2003/2006", realizado nesta terça-feira no hotel Copacabana Palace, zona sul. O ex-governador do Ceará foi o único que não concordou em criar uma legislação específica para os esportes olímpicos e o futebol. De acordo com Ciro, criar uma lei para o futebol e separá-lo das demais modalidades é inconstitucional. O importante para ele é saber dar a atenção necessária aos esportes olímpicos e não permitir que o futebol os ofusque. Sobre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ciro foi enfático ao afirmar que pretende estabelecer uma relação de parceria e respeito. "Quero lembrar que a CBF é uma instituição privada", disse Ciro. "Às vezes, pensam que o Ricardo Teixeira (presidente da entidade) é um funcionário público e da confiança do presidente, mas não é." Serra frisou que a separação do futebol dos demais esportes não configura um ato inconstitucional e se mostrou favorável à medida. O candidato tucano disse que, se eleito, dará prosseguimento ao aperfeiçoamento da Medida Provisória de Responsabilidade dos Dirigentes de Clubes, criada na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Já Garotinho afirmou que o futebol precisa ser separado dos demais esportes, porque absorve todos os recursos financeiros e "não sobra nada para os demais". O ex-governador do Rio, prometeu criar uma legislação específica para o futebol, caso seja eleito. "O futebol se auto-sustenta", disse.