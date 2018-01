Futebol e Febem juntos em projeto Os meninos da Febem de São Paulo receberão aulas de ex-atletas de futebol e esportes olímpicos ainda no primeiro semestre. O projeto é do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, que será apreciado até o final de semana por Gabriel Chalita, Secretário Estadual de Educação. Leia mais no Jornal da Tarde