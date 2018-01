Futebol é ótimo negócio, diz senador O relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL- SC) chegou à conclusão que o futebol "é um grande negócio", após analisar algumas das transações feitas pelo empresário Juan Figer, cujo depoimento terminou por volta das 13h15, na comissão, depois de duas horas e meia de interrogatório. Althoff analisava as transferências de Zé Roberto, Lucas e Evanílson, como exemplo que deixaram o futebol brasileiro, foram vendidos ao Rentistas e, embora sem jogar uma partida sequer pelo clube do Uruguai tiveram seus passes transferidos para a Europa por valores até cinco vezes mais. A CPI deu, ainda, como exemplo transações envolvendo o empresário Juan Figer e o Rentistas. Segundo o presidente da CPI, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), de 99 a 2000, o Brasil comprou 342 jogadores estrangeiros e vendeu, nesse mesmo período 669. "Vinte deles, passaram pelo Rentistas (do Uruguai). Se esse clube não foi um time de fachada teria uma das maiores seleções", ironizou Dias. Na mesma estatística da CPI foi revelado que nos últimos cinco anos, o Brasil exportou 1.723, importando 834 jogadores.