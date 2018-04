Futebol e rivalidade renascem no ABC A rivalidade regional entre as equipes de futebol do ABC paulista, esquecida nos últimos anos, está renascendo. Os dois vice-campeonatos brasileiros consecutivos conquistados pelo São Caetano, em 2000 e 2001, serviram como ponto de partida para que o Santo André, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista, iniciasse o seu processo de profissionalização. Com apoio do prefeito petista da cidade, Celso Daniel, desde o ano passado o clube recebeu investimentos externos que geraram retorno. Nos próximos dias, um passo definitivo será dado com a criação da Santo André Licenciamentos, empresa que vai gerir o futebol do clube nos próximos anos. Leia mais no Jornal da Tarde