Futebol em SP: um século de história Quando Mario Eppingaus marcou o primeiro gol da vitória do Mackenzie sobre o Germania, por 2 a 1, no dia 3 de maio de 1902, não tinha a menor idéia que o feito o colocaria na história do futebol brasileiro. Há exatos 100 anos, as duas equipes da capital protagonizaram a primeira partida oficial de futebol disputada no Brasil. Era a estréia da Liga Paulista, embrião do Campeonato Paulista.