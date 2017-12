Futebol encanta australianos, que não entendem o jogo Os australianos se mostraram "loucos por futebol" após a vitória de 3 a 1 sobre o Japão na segunda-feira, mas para a maioria dos torcedores da Austrália o esporte ainda se mostra enigmático. A Austrália, ao contrário da maioria dos países do mundo inteiro, não tem sua cultura esportiva dominada pelo futebol. A paixão do país se focaliza no futebol australiano, um esporte que fica entre o rugby e o futebol americano. Mas o verdadeiro esporte nacional é o cricket. As regras do futebol são nebulosas para os australianos, que por muito tempo chamaram o jogo de "soccer", como os americanos, pois a expressão "futebol" estava reservada ao esporte jogado com bola oval. Mas o sucesso da seleção australiana no mundial alemão converteu todo o país a um fanatismo religioso pelo esporte. Os três gols marcados contra os japoneses foram os primeiros em uma Copa do Mundo, depois da participação sem gols nos três jogos em 1974. O premiê australiano, John Howard, que se define como um "fanático por cricket", saudou a vitória da equipe, que cativou milhões de australianos. Em pesquisa recente com 1.200 pessoas, a Copa é o segundo troféu mais cobiçado, logo após o torneio correspondente de cricket, quando australianos e ingleses se enfrentam. O responsável de uma empresa de estudos mercado na divisão esportiva, Martin Hirons, considera que a dificuldade principal no país é manter o interesse comercial no futebol. "Todos podem estar torcendo pela seleção agora, e mesmo que esta ganhe a Copa do Mundo, após o evento poucos irão se importar em ir assistir uma partida dos times locais", adverte Hirons. Em novembro, quando a Austrália derrotou o Uruguai nos pênaltis, na repescagem contra o Uruguai, o presidente da Federação Australiana de Futebol, John O´Neil, havia feito um comentário similar ao de Hirons. "Os australianos amam os ganhadores. Mas se eles não estão entre os primeiros, o povo os abandona, a televisão também. É um ciclo, que neste momento está em sua melhor fase", afirmou O´Neil.