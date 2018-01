Futebol enfrenta temporada de boatos O meia Marcelinho Carioca vai voltar para o Corinthians ou estrear no Palmeiras? Roger, ex-Fluminense e atualmente no Benfica, será mesmo contratado pelo Corinthians? França e Jamelli estão retornando ao Brasil? E o goleiro Júlio César pode substituir Rogério Ceni no São Paulo? Não. Mas a fase de especulações está aberta e muitos empresários aproveitam o momento para ?jogar? notícias falsas e agitar o mercado. É a época em que mais trabalham, muitas vezes sem ética. Mas vale tudo para arrumar um empreguinho para o cliente. Os cartolas ficam irritadíssimos com esse festival de especulações, porque têm de encontrar explicações para a imprensa e para o próprio elenco, que se vê desvalorizado. Leia mais no Estadão