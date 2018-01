"Futebol Fantasia" chega ao Brasil Sucesso nos Estados Unidos e nos países do Reino Unido, com mais de 17 milhões de participantes, os sites Fantasy - que se tornaram referência esportiva - ganharam uma versão brasileira. Trata-se do Futebol Fantasia (www.futebolfantasia.com.br), endereço que promete acompanhar de perto o Campeonato Brasileiro de 2005, que começa no dia 23 de abril. O site promete extensa cobertura da competição - com notícias, estatísticas e resultados - e o internauta poderá participar de um reality game que premiará o melhor técnico do Brasil. Inédito no país por reunir em um único ambiente informações sobre o futebol brasileiro na visão do torcedor, o Futebol Fantasia tem como diferencial a mistura entre a realidade e o imaginário: os participantes do reality game escalam o time de seus sonhos comprando, com uma moeda fantasia, jogadores que atuam nos 22 times que disputarão o Campeonato Brasileiro da Série A, e acumulam pontos de acordo com a performance real dos jogadores em cada rodada. Mais do que os prêmios promocionais e em dinheiro para os participantes que acumularem mais pontos na temporada, o Futebol Fantasia vai indicar quem é, de fato, o melhor técnico brasileiro. Também serão premiados os melhores técnicos da rodada, do conjunto de sete rodadas, da semana e do mês. Os prêmios em dinheiro, lastreados em títulos de capitalização, são conferidos após sorteio entre os participantes com melhor pontuação nos rankings. Entre os prêmios promocionais destacam-se camisetas exclusivas do Futebol Fantasia e um troféu para o melhor técnico da temporada. O conteúdo do www.futebolfantasia.com.br só pode ser acessado por assinantes, ao preço de R$ 12,90 por temporada. Além das notícias, o cadastro permite que o internauta participe do reality game, formando o seu time e demonstrando a sua habilidade como técnico. Futebol Realidade - O Futebol Fantasia apóia o "Futebol Realidade", uma ação social administrada pela Associação Vale Viver em São Bernardo do Campo. De cada real arrecadado pelo site, 5% será destinado ao projeto que atende crianças e jovens carentes entre 7 e 16 anos. O "Futebol Realidade" oferece aulas práticas de futebol, aulas teóricas para formação de futuros árbitros e técnicos, oficinas de saúde, acesso à comunicação, orientação e estímulo para o trabalho.