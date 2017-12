Futebol feminino avança no Sub-19 A seleção brasileira derrotou a China por 2 a 1, nesta terça-feira, e passou para as quartas-de-final do Mundial Sub-19 de Futebol Feminino, que está sendo disputado na Tailândia. A vitória deixou o Brasil em primeiro lugar do grupo B, com os mesmos 6 pontos das chinesas (levou vantagem no saldo de gols). Os gols brasileiros foram marcados por Marta e Cristiane. A seleção volta a jogar no domingo, com um adversário a ser definido apenas nesta quarta-feira.