Futebol Feminino: Brasil vence os EUA A seleção brasileira Sub-21 de futebol feminino venceu os Estados Unidos por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada do 1º Circuito Internacional Brasil/EUA de Futebol Feminino, que está sendo realizado em Serra Negra, no interior de São Paulo. O único gol da partida foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de pênalti, convertida pela jogadora Marta. O torneio serve como preparatório para as duas seleções que têm importantes competições pela frente. Os EUA buscam melhor forma para a disputa da Copa Nórdica, marcada para o período de 21 a 27 de julho, na Dinamarca. O Brasil está se preparando para os próximos Jogos Pan-Americanos. O torneio - que conta ainda com as participações das equipes do Saad e do Santos - terá mais duas partidas: na quinta-feira, às 20 horas, jogam Saad e Estados Unidos e, no domingo, ao meio-dia, as seleções do Brasil e Estados Unidos se enfrentam novamente, no encerramento do evento. A equipe brasileira jogou com Gisele, Tatiana, Juliana, Bagé e Rafaela; Rosana, Kelly e Renata Costa; Karina (Elaine), Marta e Cristiane. O técnico é Paulo Gonçalves. A equipe norte-americana formou com Nicole, Amy, Nandi, Catherine e Amy Steadman (Kim); Lindsey, Joanna (Kati) e Leslie Osborne; Manya (Ali), Kelly McDonald (Marcie) e Lelly Wilson. A treinadora é Chris Petrucelli.