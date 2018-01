Futebol feminino busca 1º título mundial Sem o apelo de uma Copa do Mundo, começa neste sábado, nos Estados Unidos, o Mundial de Futebol Feminino. A seleção brasileira busca o seu primeiro título da competição. Ou, pelo menos, melhorar sua campanha com relação ao último torneio, realizado também nos EUA, em 1999, quando conseguiu o terceiro lugar. E são exatamente os americanos quem conquistaram mais troféus: dois, nas três edições do Mundial. Os jogos França x Noruega, Nigéria x Coréia do Norte e Alemanha x Canadá abrem o torneio, que a princípio, seria disputado na China, mas a epidemia recente de gripe que assolou o país acabou levando os dirigentes da Fifa a mudar a sede. Por isso, os EUA estão organizando o Mundial por duas vezes consecutivas. Eles foram considerados a melhor opção dentre os candidatos. O Mundial é composto por 16 equipes divididas em quatro grupos. O Brasil está no Grupo B ao lado da campeã olímpica Noruega, além de Coréia do Sul e França. A estréia da equipe será neste domingo contra as coreanas. Depois, no dia 24, joga com as norueguesas e, fechando a primeira fase, com a França, dia 27. Somente as duas melhores equipes de cada grupo se classificam. O Grupo A é composto por Nigéria, Coréia do Norte, Suécia e EUA. O Grupo C por Alemanha, Canadá, Japão e Argentina. E o Grupo D por Austrália, Rússia, China e Gana.