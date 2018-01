Futebol feminino: China sediará copa O mundial de futebol feminino será disputada na China entre 28 de setembro e 16 de outubro do ano que vem, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pela Fifa. O comitê de futebol feminino da entidade, reunido hoje em Zurique, decidiu que a competição será disputada em quatro cidades chinesas: Xangai, Hanzhou, Wuhan e Chengdu. O comitê anunciou ainda que a partir do segundo semestre de 2002, a Fifa vai divulgar um ranking mensal das equipes femininas, a exemplo do que faz hoje com as seleções masculinas. Em dezembro, pela primeira vez na história, a Fifa deverá premiar a melhor jogadora de futebol do mundo.