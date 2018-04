Futebol feminino é homenageado na FPF A medalha de prata no torneio de futebol feminino nos Jogos de Atenas continua a render festas e homenagens para as garotas brasileiras. As mais recentes ocorreram neste domingo pela manhã, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). O grupo comandado pelo técnico René Simões esteve em São Paulo, ouviu elogios a seu desempenho na Grécia e ainda recebeu a visita e cumprimentos da prefeita Marta Suplicy. O que falta agora ao grupo é a certeza de trabalho daqui para a frente. Boa parte das garotas está sem emprego, por falta de competições regulares no País ou porque perderam vínculo com suas equipes no Exterior. Não faltam promessas, porém, de apoio, de criação de ligas que levariam à expansão do futebol feminino no País.