Futebol feminino é quarto no ranking A seleção brasileira de futebol feminino ocupa a quarta colocação no ranking mundial publicado pela Fifa nesta sexta-feira. Após a conquista inédita da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, o Brasil soma na lista 2.053 pontos. A líder é a Alemanha, atual campeã mundial, com 2.184 pontos contra 2.177 dos Estados Unidos, campeã olímpica, e 2.145 da Noruega. Confira as dez primeiras do ranking da Fifa: 1) Alemanha - 2.184 pontos 2) Estados Unidos - 2.177 pontos 3) Noruega - 2. 145 pontos 4) Brasil - 2.053 pontos 5) Suécia - 2.039 pontos 6) China - 2. 033 pontos 7) França - 1.992 pontos 8) Coréia do Norte - 1.988 pontos 9) Dinamarca - 1.985 pontos 10) Itália - 1.948 pontos