Futebol feminino embarca para os EUA A seleção brasileira feminina de futebol viajou nesta terça-feira para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial da categoria. O Brasil está no Grupo B, com sede em Washington, e a estréia será contra a Coréia do Sul, sábado. No dia 24, é a vez de enfrentar a Noruega e, três dias depois, a França. A seleção tenta o título inédito. ?Sabemos que estamos em um grupo complicado. A Noruega é a segunda melhor equipe do ranking da Fifa e a Coréia vem logo depois do Brasil, em sétimo", afirmou o diretor do Departamento de Categorias Especiais, Luiz Miguel Estevão de Oliveira. Somente os dois primeiros colocados se classificam para a fase seguinte. Apesar da provável dificuldade em passar para a fase seguinte, Luiz Miguel lembrou que o Brasil venceu a Noruega no último confronto. ?Foi na decisão do terceiro lugar no Mundial da Califórnia, em 1999", disse o dirigente. Aliás, esta foi a melhor campanha da seleção na competição. No último amistoso do Brasil, realizado domingo, as meninas empataram, por 2 a 2, com uma equipe sub-15 masculina de Teresópolis. O resultado, considerado bom pela comissão técnica, demonstrou o aprimoramento da seleção. Tal fato pôde ser visto na disputa dos Jogos Pan Americanos de São Domingos, em que o Brasil conquistou a medalha de ouro.