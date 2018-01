Futebol feminino encara campeãs olímpicas Depois da goleada da seleção brasileira feminina de futebol no Mundial dos Estados Unidos, em Washington de 3 a 0 sobre a Coréia do Sul - Marta marcou um de pênalti aos 14 minutos do primeiro tempo e Kátia Cilene fez dois, aos 10 e aos 17 minutos do segundo tempo - a equipe enfrenta nesta quarta-feira a forte equipe da Noruega, campeã olímpica. O Brasil é líder do Grupo B, no saldo de gols e decide a classificação no sábado, contra a França, na última partida da primeira fase. As duas melhores equipes de cada chave avançam às quartas-de-final. Kátia Cilene é a vice-artilheira da competição ao lado da norte-coreana Pyol Hui e da japonesa Homare Sawa. A também japonesa Mia Otani, que marcou três dos seis gols que o Japão fez sobre a fraca equipe da Argentina, domingo, é a lider da artilharia. Ainda pelo Grupo C, a Alemanha também estreou com vitória, no sábado com 4 a 1 sobre o Canadá. Nesta quarta as alemãs enfrentam o Japão. No Grupo A, os Estados Unidos defendem seu título mundial e lideram ao lado da Coréia do Norte. Já venceram a Suécia por 3 a 1. Na quinta-feira, a equipe enfrenta a Nigéria, que perdeu para Coréia do Norte, sábado, por 3 a 0.