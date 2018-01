Futebol feminino já está em Atenas O Brasil já tem pelo menos uma equipe confirmada para o torneio de futebol nos Jogos de Atenas. Enquanto o time de Ricardo Gomes tem trabalho no Chile, a seleção feminina ganhou de presente um ?atalho?. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) resolveu não organizar a fase de classificação na região. A entidade alegou falta de tempo para promover a seletiva continental. Pesou favoravelmente para as brasileiras a conquista dos dois mais importantes títulos da América em 2003: o Sul-Americano e os Jogos Pan-Americanos. Sorte que não foi levado em consideração o desempenho no Mundial, pois o Brasil não chegou ao pódio. Caiu nas quartas-de-final, diante da Suécia.Nessa competição, houve a polêmica de Milene Domingues. Na época, a então mulher do atacante Ronaldo, do Real Madrid, teve de conviver com insinuações de que a CBF só a havia mantido no grupo por causa de sua beleza que, em tese, daria mais visibilidade à equipe.