Futebol feminino perde e está fora do Mundial A Seleção Brasileira Feminina de Futebol está eliminada da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, em Foxboro, nos Estados Unidos, o time foi derrotado pela Suécia por 2 a 1 e perdeu a chance de tentar superar a melhor campanha brasileira na história da competição, um terceiro lugar em 1999, também nos EUA. A derrota encerrou uma campanha marcada por polêmicas entre o técnico Paulo Gonçalves e as jogadoras, que queriam outro treinador. Paulo também envolveu-se em uma confusão com a Confederação Brasileira de Futebol, que exigiu a convocação de Milene Domingues, mulher de Ronaldinho. A jogadora estava fora de forma e não entrou em campo em nenhum momento no Mundial. Foi a pior atuação brasileira na Copa. No primeiro tempo, as suecas apertaram a marcação no campo de defesa adversária. Destaques brasileiros na competição, como as atacantes Marta e Kátia Cilene, artilheira da competição com quatro gols, praticamente não foram acionadas em nenhum momento. A Suécia atacou mais e conseguiu abrir o marcador aos 23 minutos, quando Svensson aproveitou um cruzamento da esquerda e cabeceou, aproveitando-se da falha de Daniela e Tânia, que estavam do seu lado. O primeiro ataque brasileiro só aconteceu aos 32 minutos, quando Kátia Cilene recebeu um lançamento, girou para o gol, mas chutou em cima da zaga sueca. O empate brasileiro aconteceu a dois minutos do final do primeiro tempo. Marta invadiu a área e foi derrubada pela goleira sueca Lundgren. Marta cobrou e marcou. No segundo tempo, o Brasil começou um pouco melhor, equilibrando o jogo e conseguindo jogar mais no campo de ataque. Mas um talento individual decidiu a partida para o time sueco. Aos 8 minutos, em uma cobrança de falta de longa distância, Andersson acertou um chute perfeito e fez o segundo gol. O Brasil teve chances de empatar aos 15 minutos, em uma jogada individual de Cristiane, e nos acréscimos, quando Kátia Cilene invadiu a área e foi derrubada por uma zagueira sueca. Mas a juíza chinesa Dong Zang não marcou. Nas semifinais de domingo, a Suécia vai enfrentar o vencedor de China e Canadá, que jogam hoje. O outro jogo será entre os vencedores de Estados Unidos e Noruega, que jogariam nesta quarta-feira, e Alemanha e Rússia, que jogam nesta quinta.