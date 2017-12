Futebol feminino perde na semifinal O Brasil perdeu nesta quarta-feira a chance de disputar o título do Mundial sub-19 de futebol feminino, que está sendo realizado na Tailândia. A seleção brasileira não conseguiu superar os erros de marcação e caiu na semifinal diante da China, por 2 a 0. Xiaoxu Lou fez os dois gols ainda no primeiro tempo e levou as chinesas para a final contra a Alemanha, que derrotou os Estados Unidos por 3 a 1. As brasileiras tinham derrotado a China por 2 a 1 na semana passada, na fase preliminar do torneio. Mas nesta quarta-feira a equipe foi surpreendida pelo gol chinês aos 11 minutos de jogo. Destaque do Brasil e medalha de prata nos Jogos de Atenas, a atacante Marta não jogou como nas outras partidas e o Brasil não conseguiu se recuperar da desvantagem no placar. No fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, Xiaoxou fez seu segundo e ampliou a vantagem chinesa. Na outra semifinal, também disputada no estádio Supachalasai, em Bangcoc, a Alemanha bateu os Estados Unidos por 3 a 1, com gols de Annike Krahn, Melanie Behringer e Patricia Hanebeck. Annike fez um gol contra para as norte-americanas. As alemãs enfrentam as chinesas no sábado, depois da disputa do terceiro lugar, às 7 horas de Brasília, entre Brasil x EUA.