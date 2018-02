Futebol feminino: previsão de empate Extra/Araraquara e Glória/São Bernardo do Campo só dependem de um empate, neste domingo de manhã, no estádio Décito Vitta, em Americana, para garantir suas presenças na final do Campeonato Paulista Feminino, a Paulista 2004. A vantagem foi conseguida após as vitórias obtidas neste sábado, pela segunda rodada da fase semifinal. Abrindo a rodada dupla no Centro Cívico, o Extra/Araraquara venceu o Juventude, de São José do Rio Preto, por 3 a 0, com gols de Neguinha e Elaine (2). No confronto de fundo, o Glória/São Bernardo venceu Santos também por 3 a 0, com gols de Marli e Cristiane (2). Após estes resultados, Araraquara e São Bernardo dividem a liderança com quatro pontos, enquanto Santos e Juventude têm apenas um ponto. A rodada inicial, na sexta-feira, tinha sido muito equilibrada, com dois empates: Santos 0 x 0 Araraquara e Juventude 1 x 1 São Bernardo. Na rodada final, neste domingo, a partir das 9 horas, jogam Araraquara contra São Bernardo e depois Santos diante do Juventude. Um simples empate no primeiro jogo vai levar os dois times à final na próxima semana. Caso não ocorra empate, então os outros dois times terão chance de disputar o título, levando a definição da vaga para o saldo de gols.