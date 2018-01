Futebol feminino tenta evitar prejuízo Desde o fim do ano passado, clubes de tradição, como o Internacional-RS, a Portuguesa e o São Paulo, desistiram de manter suas equipes permanentes de futebol feminino. ?Não adianta sustentar um time o ano inteiro para disputar dois campeonatos de 45 dias por ano?, argumentou o presidente da Lusa, Amílcar Casado, para justificar a decisão de acabar com a equipe feminina. O dirigente engrossa o coro de seus colegas dos grandes clubes do Brasil: o futebol feminino não dá lucro, só despesas. A solução encontrada para ressuscitar o esporte no Brasil foi pagar muito pouco e utilizar jogadoras desconhecidas. Cada uma ganhará R$ 300,00 por mês. O elenco todo não receberá o salário de um jogador de nível fraco de um grande clube do futebol masculino. Leia mais no Estadão