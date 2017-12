Futebol feminino terá 3 jogos sábado A segunda rodada do returno do Campeonato Paulista Feminino de Futebol terá três jogos neste sábado. Líder invicto da competição, o Saad/Águas de Lindóia vai ao ABC enfrentar o São Caetano, às 15h, no campo da CRE Fundação. O Saad, que está no Grupo D, soma 12 pontos e já garantiu vaga para a segunda fase da competição. O time do ABC está em terceiro lugar no mesmo grupo, com duas vitórias e duas derrotas (seis pontos). Os outros dois jogos de amanhã são Ituano e Santos, às 15h, no interior, e Cotia e Juventus, às 11h, em Osasco. Se chegar à fase final, o Saad terá o reforço da atacante Formiga, da seleção brasileira, prata na Olimpíada de Atenas/2004. A atleta revelada no Saad há dez anos tem contrato com a equipe de Malmö, na Suécia, e vem ao Brasil em outubro. "Como o prazo de inscrição é limitado, a Formiga autorizou sua inscrição e só vem depois que o campeonato sueco acabar", disse Romeu Carvalho, presidente do Saad. Na quarta-feira, o time de Águas de Lindóia venceu o amistoso internacional contra a Williams College, dos Estados Unidos, por 7 a 0 - o time disputa a principal liga universitária (NCAA).