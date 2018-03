Futebol fica devendo para o show biz Apesar do avanço com a implantação do Estatuto do Torcedor, a estrutura do futebol brasileiro para o espectador ainda está longe de outras áreas de entretenimento. Cenário do maior mercado de show biz da América Latina, São Paulo delega a diversos órgãos e leis específicas a fiscalização dos direitos do espectador. Em caso de grandes shows em estádios e parques, por exemplo, o projeto de palco, de platéia e de segurança deve ser aprovado pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis da Prefeitura de São Paulo (Contru), pelo Corpo de Bombeiros, e deve ser submetido também à Polícia Militar. Leia mais no Estadão