Futebol: G-14 dá ultimato à Fifa O G-14 - grupo que reúne os 18 maiores clubes da Europa - voltou à carga e exige que a Fifa autorize imediatamente, a cobrança de uma indenização para o caso de jogadores que são cedidos às seleções nacionais. Na reunião realizada nesta terça-feira em Lyon, na França, o grupo anunciou que está preparando uma ação a ser apresentada em tribunais de Buxelas e Zurique caso Fifa e a Uefa (entidade que comanda o futebol no continente) não atenda ao pedido. O G-14 quer alterar o artigo 37 do regulamento da Fifa - que estabelece que os clubes que cedem jogadores às seleções nacionais não têm direito à compensação econômica. Advogados dos clubes alegam que o artigo ?representa um abuso?. Para os advogados, é consenso que a Comissão Européia daria razão aos autores de uma eventual ação. O G-14 deverá pedir uma compensação diária de 5 mil euros para cada jogador liberado para uma seleção. O grupo quer ainda que a medida seja adotada já para a Europa-2004. "Os clubes devem zelar por seus interesses legítimos. Se esses interesses são violados, somos obrigados a nos defender", assegurou o diretor geral do G-14, Thomas Kurt. O G-14 é formado, pelos espanhóis Real Madrid, Barcelona e Valência, os italianos Milan, Juventus e Inter; os alemães Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen; os ingleses Manchester United, Liverpool e Arsenal; os holandeses Ajax e PSV; os franceses Paris Saint Germain, Lyon e Olympique de Marselha; e o português Porto.