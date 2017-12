Futebol: governo promete "limpeza" A organização do futebol brasileiro e a forma como é fiscalizado vão sofrer uma mudança radical nos próximos meses. A publicação de uma Medida Provisória com as mudanças propostas no relatório final da CPI do Futebol no Senado vão abrir caminho para que clubes e federações sejam mais facilmente investigados e até possam sofrer intervenção do Ministério Público. A MP deve ser editada até o fim de semana e entra em vigor 45 dias após sua publicação no Diário Oficial. Leia mais no Jornal da Tarde Leia também no Jornal da Tarde = O que muda com a MP =