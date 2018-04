Futebol grego volta a ter violência de torcida e jogo é suspenso

Há uma semana, o governo grego resolveu autorizar o retorno das atividades do futebol local, com a condição de que os jogos do campeonato nacional acontecessem sem torcida. A medida, entretanto, não valia para a Copa da Grécia. Nesta quarta-feira, um jogo entre dois dos maiores rivais do país foi suspenso após invasão de torcedores ao gramado.

A partida envolvia o Olympiakos, líder da primeira divisão, e o AEK, que é o ponteiro da segunda divisão. O argentino Franco Daniel Jara abriu o placar para o Olympiakos aos 44 minutos do segundo tempo, colocando a equipe na frente do placar agregado. Logo em seguida, cerca de 20 torcedores do AEK entraram em campo, atiraram objetos nos jogadores adversários e na polícia e fizeram a partida ser suspensa no Estádio Olímpico de Atenas.

Os atletas do Olympiakos, que ainda comemoravam o gol, correram para os vestiários, seguidos pelos do AEK e pelos árbitros. Logo em seguida, a federação grega anunciou que o Olympiakos avançou à semifinal e o jogo não será retomado.

Ao anunciar o retorno do futebol, na semana passada, o ministro adjunto de Esporte, Stavros Kondonís, revelara que os clubes não conseguiram se comprometer a tomar medidas para coibir a violência nos estádios. Ele afirmou na ocasião que a situação será avaliada novamente na próxima semana, após o retorno das partidas.

A decisão do governo de suspender os jogos dos campeonatos locais foi uma resposta à guerra campal que contou com torcedores de dois dos maiores times da Grécia, o Olympiakos e o Panathinaikos.

No clássico disputado no dia 22 de fevereiro, com mando do Panathinaikos, torcedores alviverdes atiraram diversos objetos no campo antes da partida e chegaram a obrigar os dois times a saírem correndo para os vestiários, invadindo o gramado. Os hooligans do Panathinaikos também entraram em confronto com a polícia dentro do estádio Apostolos Nikolaidis.

Foi a terceira (e mais séria) a paralisação no futebol grego apenas nesta temporada. Em setembro, o governo de Atenas anunciou a suspensão de todas as competições esportivas profissionais do país por uma semana, depois de confirmada a morte de Kostas Katsoulis, um torcedor do Ethinikos Piraeus, de 46 anos, vítima da violência entre torcidas em um jogo da terceira divisão.

Depois, em novembro, o torneio foi suspendido após um árbitro aposentado ser agredido por dois homens em Atenas. Christoforos Zografos era diretor assistente do Comitê Central de Arbitragem da Federação Grega e um dos responsáveis por indicar árbitros para as partidas dos campeonatos locais. Ele foi agredido por dois homens que se aproximaram dele em uma motocicleta.